Das Bundeskartellamt hat bei 38 tegut-Fillialen Bedenken wegen der Übernahme von Edeka. (Malin Wunderlich / dpa / Malin Wunderlich)

Ein Sprecher des Bundeskartellamts teilte mit, nach vorläufiger Einschätzung der Behörde könnte sonst der Wettbewerb beeinträchtigt werden, da Edeka in einigen Regionen eine zu starke Marktstellung bekäme. Konkret gehe es um 38 Filialen, bei denen die Behörde Bedenken habe. Die Übernahme könne deswegen nicht in der geplanten Form genehmigt werden, erklärte der Kartellamtssprecher.

Der Tegut-Mutterkonzern, die Schweizer Migros-Gruppe, hatte im März angekündigt, sich aus Deutschland zurückzuziehen und Tegut zu verkaufen. Rund 200 der insgesamt gut 300 Märkte der Kette wollte Edeka betreiben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bot der Lebensmittelhändler nun an, auf neun der 38 umstrittenen Standorte zu verzichten.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.