Deutsche Nachrichtendienste

Ehemalige BND-Chefs fordern mehr Befugnisse

Die beiden ehemaligen BND-Präsidenten Hanning und Schindler sehen die deutschen Nachrichtendienste von Politik und Justiz zu stark eingeschränkt. Diese litten inzwischen an einem Übermaß an Kontrolle, schrieben beide in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". Die Nachrichtendienste dürften nicht weiter zum "Wachhund mit Maulkorb und Eisenkette degeneriert" werden.

06.08.2023