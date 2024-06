Die frühere österreichische Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist gestorben. (picture alliance / zumapress / Nicolas Landemard)

Bierlein starb nach Angaben des Verfassungsgerichtshofs wenige Tage vor ihrem 75. Geburtstag. Sie war die erste Präsidentin des Gerichtshofs, bevor sie an die Regierungsspitze wechselte.

Der amtierende Bundeskanzler Nehammer schrieb im Onlinedienst X, Bierlein habe in einer schwierigen Phase des Landes Verantwortung aus Liebe zu ihrer Heimat übernommen. Österreich sei ihr zu großem Dank verpflichtet. Die Juristin Bierlein war nach der Regierungskrise in Wien 2019 als Kanzlerin vereidigt worden. Auslöser für die Krise war ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Enthüllungsvideo, in dessen Folge die Regierungskoalition zwischen ÖVP und FPÖ zerbrach und der damals amtierende Bundeskanzler Kurz per Misstrauensvotum gestürzt wurde.

