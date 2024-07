USA

Ehemalige demokratische Kongressabgeordnete fordern Biden zum Rückzug auf

In der Diskussion über den Verbleib von US-Präsident Biden im Wahlkampf fordern 24 ehemalige Kongressabgeordnete der Demokraten Rückzug des 81-Jährigen. Er diene dem Land am besten, indem er Delegierte von ihrer Verpflichtung entbinde, beim Nominierungsparteitag der Demokraten für ihn zu stimmen, hieß es in einem Offenen Brief.