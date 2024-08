Interview der Woche

US-Vizepräsidentin Kamala Harris - mit ihr könnte es außenpolitisch neue Akzente geben. (Julia Nikhinson / AP / dpa / Julia Nikhinson)

Der Fokus werde sich stärker auf China, den Indopazifik und den asiatischen Raum insgesamt richten. Dort seien die größte Innovationsfähigkeit und ungeheure Wachstumsmöglichkeiten gegeben, betonte Haber im Deutschlandfunk.

Harris mit anderen Akzenten zum Gaza-Krieg

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Harris wird im Falle eines Wahlsieges aus Sicht Habers andere Akzente in der Außenpolitik setzen als ihr Vorgänger. Das habe sich besonders bei ihren Äußerungen zum Krieg im Gazastreifen gezeigt. Die Vizepräsidentin habe früher als andere Mitglieder der Biden Administration einen Waffenstillstand gefordert und den Blick auf das Leiden der Zivilbevölkerung gerichtet. Haber wies darauf hin, dass Harris in den vergangenen Monaten durch viele Universitäten getourt sei. Dort habe sie sich an ein jüngeres, progressives und kritisches Publikum gewandt, das gedroht habe, sich wegen der Nahostpolitik Bidens von der demokratischen Partei abzuwenden.

Rennen um Präsidentenamt völlig offen

Haber sieht den Ausgang der Präsidentschaftswahl im November nach wie vor völlig offen. Es sei Harris zwar gelungen, ungeheure Energien und Enthusiasmus zu entfachen. Die Datenbasis für Vorhersagen sei jedoch zu knapp. Über viele Wochen und Monate sei man von einem Wahlsieg des früheren Präsidenten Trump ausgegangen. Dabei habe man Ereignisse außer Acht gelassen wie den Attentatsversuch auf Trump oder den Rückzug Bidens von seiner Kandidatur.

