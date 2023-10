Nordafrika

Algerien setzt verstärkt auf Englisch als Fremdsprache. (imago stock&people/Eric Lalmand)

Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt an Grundschulen soll der Englischunterricht ausgeweitet werden. Schülerinnen und Schüler in der dritten und vierten Klasse werden ab Herbst zwei Stunden Englischunterricht pro Wochen haben. An den Universitäten soll es neue Lehramtsprogramme dazu geben. Die Regierung spricht von einer strategischen Entscheidung. Es scheint ein Trend zu sein: Auch in anderen ehemaligen französischen Kolonien in Afrika wird verstärkt auf Englisch gesetzt. Das benachbarte Mali hat in diesem Jahr per Verfassungsänderung Französisch von der Liste seiner Amtssprachen gestrichen und zur "Arbeitssprache" herabgestuft. Marokko macht Englisch zum Pflichtfach an weiterführenden Schulen.

Englisch ist die meistgesprochene Sprache der Welt. Sie macht einen Großteil der Inhalte im Internet aus und ist die übliche Sprache in Wirtschaft und Wissenschaft.

Nur in zwei Ländern weltweit leben mehr französischsprachige Menschen als in Algerien – und zwar in Frankreich und in der Demokratischen Republik Kongo.

