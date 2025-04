NS-Verbrechen

Die Angeklagte Irmgard F. während des Prozesses vor dem Landgericht Itzehoe im Jahr 2022. (picture alliance / dpa / dpa / Pool / Christian Charisius)

Das bestätigte eine Sprecherin des Landgerichts Itzehoe. Das Landgericht hatte die Frau 2022 wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen zu einer Jugendstrafe zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Es war das erste Urteil gegen eine Zivilangestellte eines KZ. Irmgard F. hatte von 1943 bis 1945 als Stenotypistin in der Kommandantur von Stutthof gearbeitet. In dem KZ wurden mehr als 60.000 Menschen ermordet, vor allem Juden.

