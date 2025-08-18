Medienberichte

Eva Högl soll neue Bremer Innensenatorin werden. (Kay Nietfeld/dpa)

Wie der "Weser-Kurier" und "Radio Bremen" übereinstimmend berichten, will Bürgermeister Bovenschulte von der SPD seine Parteikollegin auf der Klausurtagung des Landesvorstands am 7. September für das Amt vorschlagen. Stimme das Gremium der Personalie zu, könnte Högl auf dem SPD-Landesparteitag am 27. September nominiert werden.

Mäurer hatte gestern angekündigt, sein Amt Ende des Jahres aufzugeben. In einem Schreiben an den Landesvorstand und die Fraktion der Bremer SPD begründete der 74-Jährige seine Entscheidung unter anderem mit seinem Alter. Högl war von 2020 bis Mai 2025 Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.