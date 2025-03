Finnland

Ehemaliger Anführer von russischer Söldnermiliz wegen Kriegsverbrechen verurteilt

In Finnland ist ein ehemaliger Anführer einer russischen Söldnermiliz wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Helsinki verurteilte den Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe.