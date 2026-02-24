Der frühere britische Wirtschaftsminister und Botschafter in den USA, Peter Mandelson, ist im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre festgenommen worden. (picture alliance/empics/Jonathan Brady)

Er durfte das Polizeigewahrsam nach Zahlung einer Kaution verlassen. Gegen den früheren Labour-Politiker wird wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch ermittelt. Er soll unter anderem von 2008 bis 2010 vertrauliche Regierungs-Informationen an den US-Sexualstraftäter Epstein weitergegeben und den Investor etwa vorab über Pläne zur Euro-Rettung in der damaligen Finanzkrise informiert haben. Das Ausmaß seiner Verbindungen zu Epstein war mit der Freigabe weiterer Akten durch das US-Justizministerium im Januar öffentlich geworden.

Der Fall löste in Großbritannien eine Regierungskrise aus. Premierminister Starmer hatte Mandelson zum Botschafter in den USA berufen, obwohl dessen Kontakte zu Epstein teils bekannt waren.

