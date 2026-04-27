Autohandel

Dies teilte Firmengründer Anclam gegenüber dem Branchenmagazin "Autohaus" mit. Einen konkreten Termin für die Personalie nannte er nicht.
Lindner arbeitet bereits seit Jahresbeginn für das Unternehmen. "Autoland" verkauft Neu- und Gebrauchtwagen. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr bei über einer Milliarde Euro Umsatz einen operativen Gewinn von fast 100 Millionen Euro. Die Firmenzentrale liegt in Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt.
Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.