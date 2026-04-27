Autohandel
Ehemaliger Bundesfinanzminister Lindner wird Vorstandsvorsitzender von "Autoland"

Der frühere Bundesfinanzminister Lindner soll das Handelsunternehmen "Autoland" im kommenden Jahr als Vorstandsvorsitzender führen.

    Christian Lindner gibt ein Interview und gestikuliert.
    Christian Lindner wird Konzernchef der Autoland AG. (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)
    Dies teilte Firmengründer Anclam gegenüber dem Branchenmagazin "Autohaus" mit. Einen konkreten Termin für die Personalie nannte er nicht.
    Lindner arbeitet bereits seit Jahresbeginn für das Unternehmen. "Autoland" verkauft Neu- und Gebrauchtwagen. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr bei über einer Milliarde Euro Umsatz einen operativen Gewinn von fast 100 Millionen Euro. Die Firmenzentrale liegt in Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt.
    Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.