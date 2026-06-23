Schottland

Peter Murrell mit seiner früheren Ehefrau, der ehemaligen schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon. (Kirsty O'connor/PA Wire/dpa)

Der Ex-Mann von Schottlands ehemaliger Regierungschefin Sturgeon hatte sich im vergangenen Monat schuldig bekannt, umgerechnet rund 460.000 Euro Parteivermögen entwendet zu haben. Der Richter sprach bei der Urteilsverkündung von einem erheblichen Vertrauensbruch gegenüber den Parteimitgliedern und Spendern. Der 61-jährige Murrell war zwei Jahrzehnte lang Geschäftsführer der SNP. 2023 wurde er festgenommen. Die frühere schottische Regierungschefin war im Zuge der Ermittlungen ebenfalls vorübergehend festgenommen worden und trat im Februar 2023 zurück. Die Vorwürfe gegen sie wurden jedoch fallen gelassen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.