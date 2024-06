Der frühere EU-Kommissionspräsident Juncker (imago / Xinhua / Zheng Huansong)

Das Erstarken des Rechtspopulismus in zahlreichen Staaten bereite ihm große Sorgen, sagte Juncker im Deutschlandfunk. Auch wenn rechte Parteien bei der Wahl nur etwa ein Viertel der Sitze erhalten sollten, reiche dies aus, um in Europa ein großes Durcheinander zu stiften.

Am heutigen dritten Tag der Europawahl wird in mehreren Ländern abgestimmt. Aufgerufen sind die Bürger Italiens, der Slowakei, Lettlands und Maltas. Auch in den französischen Überseegebieten kann bereits abgestimmt werden. In Tschechien sind die Wahllokale bis zum Mittag geöffnet. In den meisten EU-Staaten, darunter in Deutschland, können die Menschen morgen ihre Stimme abgeben.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.