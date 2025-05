Im Alter von 76 Jahren

Günther Nonnenmacher ist tot. (dpa-news/Jan Woitas)

Das teilte der Verlag der Zeitung mit. Nonnenmacher wurde 76 Jahre alt. Der aktuelle Herausgeber der FAZ, Berthold Kohler, würdigte ihn als "Vorbild, Ermöglicher und Förderer" der Redaktion. Der Name Nonnenmacher habe für größte journalistische Qualität gebürgt. Nonnenmacher wurde 1948 in Karlsruhe geboren. Er studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie. Seit den 80er Jahren arbeitete er bei der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". 2014 ging er nach zehn Jahren als Herausgeber der Zeitung in den Ruhestand. Nonnenmacher wurde für seine journalistische Arbeit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.