Christoph Daum im Jahr 2009 Im Rhein-Energie-Stadion in Köln. (Federico Gambarini / dpa )

Er erlag einer Krebserkrankung, wie seine Familie bekanntgab. Daum war jahrzenhtelang eine der schillerndsten Figuren des deutschen Fußballs. Er trainierte den 1. FC Köln, den VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Mit Stuttgart wurde er in der Saison 1991/92 Meister. Zudem war er im Ausland in der Türkei, in Österreich und in Belgien tätig; auch dort holte er Titel.

Schlagzeilen machte Daum unter anderem mit seinen Wortgefechten mit den Verantwortlichen des FC Bayern München. Im Oktober 2000 wurde bei ihm der Konsum von Kokain nachgewiesen, weshalb er nicht wie geplant Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer wurde.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.