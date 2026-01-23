Deutsches Theater

Er habe "das Haus zu großen Höhen geführt" und als Entdecker, Förderer und kollegialer Theaterleiter eine Ära geprägt, heißt es in dem Nachruf des Deutschen Theaters.
Wilms wurde den Angaben zufolge 1940 in Solingen in Nordrhein-Westfalen geboren. Er begann seine Karriere 1963 als Assistent am Tübinger Zimmertheater. Später arbeitete er als Dramaturg in Wuppertal, Hamburg, Bremen und München. Von 1991 bis 1994 war er Intendant des Ulmer Theaters.
Nach seinem Wechsel nach Berlin habe er als "undogmatischer, teamgeistfähiger, ensemblefester und stets aufs Neue bedachter Theatermensch" das Gorki-Theater zum Erfolgsmodell gemacht, hieß es.
