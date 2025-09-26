Interview der Woche

Der israelische Ex-Geheimdienstchef Ami Ajalon (2007) (dpa / picture alliance / Doron Golan-Jini)

Ajalon war bis zum Jahr 2000 Chef des Geheimdienstes Schin Bet und Verfechter einer Zweistaatenlösung. Durch eine Realität von zwei Staaten werde die Hamas-Ideologie gebrochen, sagte Ajalon. Am Verhandlungstisch müsse Gleichberechtigung herrschen. Deshalb sollten dort die Vertreter eines palästinensischen Staates denen des Staates Israel gegenübersitzen. Die Anerkennung eines Staates Palästina wäre eine Botschaft an die Radikalen auf beiden Seiten des Konflikts.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.