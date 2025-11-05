Der Angeklagte im Gerichtssal. (Oliver Berg/dpa)

Nach Überzeugung des Gerichts hatte der Mann auf einer Palliativstation in einer Klinik in Würselen bei Aachen Patienten tödliche Injektionen verabreicht. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Freilassung nach 15 Jahren in der Regel ausgeschlossen.

Der Angeklagte beging die Taten zwischen Dezember 2023 und Mai 2024. Das Motiv war laut der Anklage, dass er die Patienten ruhigstellen wollte, um während seiner Nachtschichten möglichst wenig Arbeit zu haben. Die Ermittler prüfen noch eine Reihe weiterer Verdachtsfälle aus seinen früheren Berufsjahren.

