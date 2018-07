Das Interview der Woche an diesem Sonntag war ungewöhnlich - in mehrfacher Hinsicht: Deutschlandfunk-Chefkorrespondent Stephan Detjen war mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten und CDU Politiker Bernhard Vogel zum Livegespräch verabredet. Detjen saß in unserem Berliner Funkhaus, Vogel sollte aus einem Studio in Mannheim zugeschaltet werden. Als er wie verabredet um kurz vor 11 Uhr dort eintraf, stand er vor verschlossenen Türen und auch der zuständige Techniker konnte das Studio nicht öffnen. Also suchte sich der 85-jährige Vogel eine windgeschützte Ecke im Windfang des Gebäudes und führte das gesamte, knapp halbstündige Gespräch stehend über das Handy.

Bruch zwischen CDU und CSU nicht ausgeschlossen

"Es passiert Schlimmeres in der Welt als das", sagte Vogel. "Es geht um den Inhalt." Die Situation, in der sich CDU und CSU befänden sei "bedrückend und besorgniserregend". Auch an diesem Morgen sei "die Kuh noch nicht vom Eis". Nach wie vor könne es unnötigerweise wegen einer angesichts der Weltlage sekundären Frage zu einem Riss der Union kommen, sagte Vogel, der 1976 wenige Tage nach dem Kreuther Trennungsbeschluss der CSU Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz geworden war.

Vogel appellierte an die Spitzen von CDU und CSU, sich bewusst zu machen, was ein Bruch bedeute. Die Union habe einen wesentlichen Anteil an der Stabilität der Bundesrepublik. Es wäre ein Desaster nicht nur für die Schwesterparteien und Deutschland, sondern für ganz Europa, wenn es zu einem Zerwürfnis zwischen der CDU und CSU käme.

Vogel berichtete, es sei im Falle der Trennung der Fraktionsgemeinschaft in Berlin eine Frage von Stunden, bis es in Bayern zur Gründung von CDU Kreisverbänden käme. Er werde häufig von Freunden angerufen, die CSU-Mitglieder seien und gefragt: "Sollen wir losschlagen?" Er sage jedoch allen: "Nein, kämpft dafür, dass diese Situation nicht eintritt."

Man müsse um alle Wähler kämpfen

Mit Blick auf die strategischen Diskussionen in der Union sagte Vogel, man müsse um alle Wähler kämpfen, aber nicht, indem man sich Parolen der AfD-Führung annähere. Wer weiter nach rechts rücke, lasse in der politischen Mitte Gelände frei, sagte Vogel. Er wolle nicht, dass Wähler in der Mitte zu FDP oder Grünen wechselten, weil sich die Union rechts profiliere.

