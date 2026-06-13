Ungarn
Ehemaliger Ministerpräsident Orbán für ein weiteres Jahr als Fidesz-Parteichef bestätigt

Ungarns früherer Regierungschef Orbán bleibt trotz Wahlniederlage Chef der rechtsnationalen Fidesz-Partei.

    Ungarns ehemaliger Ministerpräsident Orbán steht vor zwei EU-Flaggen.
    Ungarns ehemaliger Ministerpräsident Orbán. (picture alliance / abaca | Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA)
    Beim Parteitag in Budapest stimmte eine große Mehrheit der Delegierten für ihn. Das Mandat ist auf ein Jahr befristet. Bei seiner Rede sagte er, er wolle die Fidesz stärken und neu organisieren. Orbán räumte ein, dass er die Schuld an der Wahlniederlage trage.
    Bei der Parlamentswahl am 12. April hatte die Tisza-Partei seines Herausforderers Magyar eine Zweidrittelmehrheit erreicht. Orbán war 16 Jahre lang Ministerpräsident.
    Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.