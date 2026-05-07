Dortmunds Innenverteidiger Niklas Süle (links) beendet nach der Saison seine Karriere. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Brynn Anderson)

Er habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, sagte Süle im Podcast. Der endgültige Entschluss sei nach dem Spiel Mitte April bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim gefallen, in dem er sich erneut am Knie verletzte. Die Angst vor einem dritten Kreuzbandriss habe ihn stark belastet, erklärte Süle. Nach einem MRT und der Entwarnung durch die Ärzte sei für ihn "zu tausend Prozent klar" gewesen, "dass es vorbei ist".

Süle, der zwischen 2016 und 2023 insgesamt 49 Länderspiele bestritt, spielte seine ersten Profi-Jahre bei der TSG 1899 Hoffenheim. Zur Saison 2017/18 wechselte er zum FC Bayern, mit dem er fünfmal deutscher Meister wurde, zweimal den DFB-Pokal und 2020 auch die Champions League gewann. Im Sommer 2022 wechselte Süle nach Dortmund.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.