Oppositioneller Bürgermeister in der Türkei verurteilt (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / Valerio Rosati)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, verurteilte ein Gericht in Antalya den Oppositionspolitiker Kara zu mehr als 46 Jahren Gefängnis. Ihm wurden unter anderem Korruption, Geldwäsche und die Leitung einer kriminellen Organisation vorgeworfen. Wenige Monate nach seiner Absetzung als Bürgermeister war Kara aus der CHP ausgetreten.

Auch gegen zahlreiche weitere Politiker der CHP laufen derzeit Verfahren, darunter gegen den früheren Istanbuler Bürgermeister Imamoglu, Seine Verhaftung und die nachfolgende offizielle Absetzung im vergangenen Jahr hatten landesweite Proteste ausgelöst.

Die CHP wirft dem türkischen Präsidenten Erdogan vor, mithilfe der Justiz gegen die Opposition vorzugehen. Dieser hatte bei den Kommunalwahlen die Kontrolle über mehrere wichtige Großstadtgemeinden verloren. Erdogan weist eine Einflussnahme auf die Justiz zurück.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.