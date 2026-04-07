Der ehemalige Postminister Schwarz-Schilling ist tot. (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Wie ein Sprecher der hessischen CDU mitteilte, starb Schwarz-Schilling gestern im Alter von 95 Jahren in Büdingen. Der in Innsbruck geborene Politiker war von 1982 bis 1992 Minister im Kabinett von Bundeskanzler Kohl. Unter seiner Leitung wurde unter anderem das Kabelfernsehen und Privatfernsehen eingeführt, auch die Privatisierung der damaligen Bundespost leitete sein Ministerium ein. Dem hessischen Landtag gehörte er von 1966 bis 1976 an, in der Zeit von 1967 bis 1980 war er Generalsekretär der CDU Hessen.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.