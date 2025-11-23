Das Urteil gegen Jair Bolsonaro ist historisch. Er ist der erste Präsident Brasiliens überhaupt, der nach seiner Amtszeit wegen eines Umsturzversuchs verurteilt wurde. (picture alliance / Associated Press / Luis Nova)

Auf Anweisung des Obersten Gerichtshofs wurde der 70-Jährige vom Hausarrest ins Gefängnis verlegt. Zuvor soll Bolsonaro versucht haben, seine elektronische Fußfessel aufzubrechen. Das Gericht verwies auf Beweise, wonach Bolsonaro erwogen haben soll, in der argentinischen Botschaft in Brasilia Asyl zu beantragen.

Bolsonaros Anwälte kündigten Berufung gegen seine Festnahme an.

Der Ex-Präsident ist zu einer Haftstrafe von rund 27 Jahren verurteilt. Ihm war vorgeworfen worden, einen politischen Umsturz in Brasilien geplant und eine kriminelle Organsation angeführt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.