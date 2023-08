Der thailändische Ex-Ministerpräsident Thaksin bei seiner Rückkehr aus dem Exil (Sakchai Lalit / AP / Sakchai Lalit)

Dazu hatten die Gefängnisärzte geraten. Der 74-Jährige leide unter hohem Blutdruck und Sauerstoffmangel. Die Verlegung sei lebensnotwendig, hieß es.

Thaksin war gestern aus dem Exil nach Thailand zurückgekehrt und hatte eine achtjährige Haftstrafe angetreten. Er war in seiner Abwesenheit in drei Korruptionsfällen verurteilt worden. Politische Beobachter bezweifeln, dass er die gesamte Haftstrafe absitzen wird. In Thailand können Verurteilte über 70 Bewährung oder eine königliche Begnadigung beantragen.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.