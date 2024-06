Nach Europawahl

Seine Partei mache nicht den Eindruck, sich an denjenigen zu orientieren, die arbeiten gehen und nicht viel Geld bekommen, sagte Gabriel im Deutschlandfunk . Dabei sei die SPD traditionell eine Arbeitnehmer-Partei. Es beunruhige ihn, dass die Sozialdemokraten bei der Europawahl in alle Richtungen Wähler verloren habe, auch an AfD und BSW. Gabriel rief dazu auf, stärker auf die Sorgen der Menschen einzugehen, auch beim Thema Migration.