Der frühere philippinische Präsident Rodrigo Duterte im August 2021. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | King Rodriguez)

Das Gericht in Den Haag teilte mit, die Richter hätten einstimmig alle Anklagepunkte gegen Duterte bestätigt. Dem heute 81-Jährigen wird vorgeworfen, in seiner Amtszeit als Präsident sowie zuvor als Bürgermeister der Großstadt Davao an der Tötung von mindestens 76 Menschen beteiligt gewesen zu sein. Die Gesamtzahl der Toten im Rahmen der von Duterte initiierten Drogenrazzien ist deutlich höher. Die Polizei spricht von 6.000 Personen, Menschenrechtsgruppen von bis zu 30.000. Vermutlich wird Duterte nicht persönlich vor Gericht erscheinen, seine Verteidiger machen geltend, der Angeklagte sei zu schwach, um dem Verfahren zu folgen.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.