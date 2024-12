Der US-Manager Richard Parsons. (AP / Beth A. Keiser)

Er starb im Alter von 76 Jahren in New York an einem Krebsleiden. Parsons war für verschiedene Unternehmen in schwierigen wirtschaftlichen Phasen tätig. Die Führung von Time Warner hatte er nach der gescheiterten Fusion mit AOL übernommenm, zum Bankhaus "Citigroup" kam er nach den Turbulenzen der globalen Finanzkrise 2008. Zuletzt war Parsons Interimsvorsitzender im Verwaltungsrat des Medienkonzerns CBS gewesen.

