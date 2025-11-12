Darmstadt
Ehemaliger Tischtennis-Trainer wegen Kindesmissbrauchs zu fast 7 Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Darmstadt hat einen früheren Tischtennis-Trainer wegen schweren Kindesmissbrauchs verurteilt.

    Ein Tischtennisschläger liegt auf einem Ball.
    Das Opfer soll bei der ersten Tat 11 Jahre alt gewesen sein. (picture alliance / Joaquim Ferreira / Joaquim Ferreira)
    Der 38-Jährige muss demnach fast sieben Jahre ins Gefängnis. Über mehrere Jahre soll er einer Schülerin sexualisierte Gewalt angetan haben. Bei der ersten Tat war das Opfer elf Jahre alt. Die Übergriffe erfolgten in der Trainingshalle, auf Freizeiten, bei Ausflügen und in seiner Wohnung, wie der Hessische Rundfunk berichtete. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Sie sprach demnach von einer Aussage-gegen-Aussage-Situation und stellte die Glaubwürdigkeit der heute 19-jährigen Frau infrage.
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.