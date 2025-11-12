Der 38-Jährige muss demnach fast sieben Jahre ins Gefängnis. Über mehrere Jahre soll er einer Schülerin sexualisierte Gewalt angetan haben. Bei der ersten Tat war das Opfer elf Jahre alt. Die Übergriffe erfolgten in der Trainingshalle, auf Freizeiten, bei Ausflügen und in seiner Wohnung, wie der Hessische Rundfunk berichtete. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Sie sprach demnach von einer Aussage-gegen-Aussage-Situation und stellte die Glaubwürdigkeit der heute 19-jährigen Frau infrage.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.