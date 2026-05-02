Waldbrand auf einem Truppenübungsplatz in Jüterbog (Archivbild) (Landkreis Teltow Fläming / dpa)

Die brennende Fläche ist nach offiziellen Angaben inzwischen mehr als 30 Hektar groß. Die Feuerwehr erklärte, der Waldbrand könne sich im schlimmsten Fall noch über mehrere Tage hinziehen. Der frühere Truppenübungsplatz ist mit alter Munition belastet, heute aber ein Naturschutzgebiet auch mit Wanderwegen. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist noch unklar.

In weiten Teilen Deutschlands gilt derzeit eine hohe Waldbrandgefahr. Behörden rufen zu besonderer Vorsicht im Freien auf. Größere Waldbrände werden auch aus den Niederlanden und der Toskana gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.