Feuer im früheren Operettenhaus in Dresden (dpa-news/Christoph Petersen)

Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer am Abend aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. In den frühen Morgenstunden wurde der Brand für gelöscht erklärt. Das Gebäude im Dresdner Stadtteil Leuben brannte vollständig aus. Die Staatsoperette war 1947 unter dem Namen "Apollo-Theater" in einem ehemaligen Gasthof in Betrieb genommen worden. Es handelt sich um das einzige selbstständige Operettentheater in Deutschland. 2016 wurde der Standort verlegt. Seitdem stand das Gebäude in Leuben leer.

