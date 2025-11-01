Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Von Westen her Ausbreitung von dichten Wolken und Regen, am Nachmittag die Mitte und den Nordosten erreichend. Sonst meist sonnig. Höchstwerte von 12 Grad im Nordosten bis 20 Grad im Südwesten. Morgen überwiegend stark bewölkt. Gebietsweise Regen, im Süden und Südosten auch länger anhaltend. Temperaturen 10 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden neue Niederschläge, im Osten zunehmend aufgelocket bewölkt. Im Südwesten und später im Süden länger sonnig. 9 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.