Ehrenamtliche hörten zu, schenkten Zeit und menschliche Wärme, sagte Bayerns Sozialministerin Scharf zum heutigen Internationalen Tag des Ehrenamts der Vereinten Nationen. Wo Ehrenamtliche anpackten, habe Einsamkeit keinen Platz, führte die CSU-Politikerin aus. Wer sich selbst engagiere, knüpfe Kontakte und stärke die Teilhabe anderer, aber auch die eigene. Nach Angaben der Landesregierung in München machen sich 330 Akteure in Bayern gegen Einsamkeit stark. Insgesamt engagierten sich im Freistaat 4,7 Millionen Menschen ehrenamtlich.

Einsamkeit entsteht laut Experten, wenn die gewünschte Intensität der sozialen Einbindung nicht mir der realen übereinstimmt.

