Filmfestival

Der künstlerische Leiter des Festivals, Thierry Frémaux, überreichte Travolta die Auszeichnung kurz vor der Vorführung seines Films "Propeller One-Way Night Coach." Travolta schrieb das Drehbuch, führte Regie und war Co-Produzent des Films, der auf seinem 1997 veröffentlichten Kinderroman basiert.
Der neuseeländische Regisseur der "Herr der Ringe"-Trilogie, Peter Jackson, hatte bei der Eröffnung des Festivals bereits eine Ehrenpalme erhalten. Auch die Schauspielerin Barbra Streisand soll noch damit ausgezeichnet werden.
Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.