Konrad-Adenauer-Stiftung

Die daran geknüpften politischen Erwartungen würden nicht erfüllt werden, sagte der frühere Bundestagspräsident im Deutschlandfunk. Zugleich verwies er darauf, dass es treuherzig sei, zu glauben, dass die AfD-Wählerinnen und -Wähler nach einem Verbot zu den Parteien der Mitte zurückfänden. Das werde nicht passieren. Es führe kein Weg daran vorbei, die AfD inhaltlich zu stellen und die Menschen zu überzeugen, sich von dieser Partei abzuwenden, erklärte der CDU-Politiker.

Zuletzt hatte sich auch der frühere Bundesverfassungsrichter Di Fabio skeptisch über ein Verbotsverfahren zum jetzigen Zeitpunkt geäußert.

