Abstimmung

Das Eichhörnchen ist das Gartentier des Jahres. (picture alliance / Thomas Uhlemann)

Auf den zweiten Platz kam die Blaumeise, auf den dritten der große Abendsegler, eine Fledermausart. Mit der Wahl zum Gartentier des Jahres will sich die Stiftung für eine naturnahe Gartengestaltung einsetzen. Angesichts der intensiv genutzten Kulturlandschaft leide das Eichhörnchen unter dem Verlust von Lebensraum. Gerade im eigenen Garten könne einiges für ihren Schutz getan werden, etwa durch das Anpflanzen von Nuss-, Eichen- und Haselbäumen, durch den Erhalt von alten Bäumen mit Höhlen oder dichter Laubgehölze als Rückzugsorte. Am Boden böten Laubhaufen oder Totholz Schutz vor Greifvögeln oder Katzen, erklärte die Stiftung. Auch spezielle Nistkästen oder Futterstationen könnten helfen.

In diesem Jahr standen auch noch die Blindschleiche, der Zitronenfalter und der Kugelspringer auf der Liste.

Die Wahl zum Gartentier des Jahres organisiert seit 2010 die Heinz Sielmann-Stiftung. Sie will so darauf aufmerksam machen, dass Gärten wichtig für das Ökosystem und die Artenvielfalt sind - und setzt sich damit auch für naturnahe Gartengestaltung ein.

Zum Eichhörnchen sagt die Stiftung, dass die die größten Probleme haben mit intensiv genutzten Kulturlandschaften. Da kann man vor allem im eigenen Garten viel für den Schutz der Tiere tun. Zum Beispiel, indem man Nussbäume oder Haselsträucher pflanzt. Aber auch mit Laub- und Totholzhaufen, die vor Fressfeinden Schutz bieten.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.