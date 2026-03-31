2015 lag der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch noch bei 228 Eiern. Im vergangenen Jahr legten Hennen auf deutschen Höfen rund 13,7 Milliarden Eier und damit 16 Prozent mehr als vor zehn Jahren.
Dem gegenüber stehen rund 5,4 Milliarden Eier, die aus dem Ausland importiert wurden. 69 Prozent der importierten Eier stammen aus den Niederlanden. Weitere wichtige Lieferländer waren im vergangenen Jahr Polen (15,9 Prozent) und Belgien (3,5 Prozent). Die Importmenge ist seit Jahren rückläufig.
Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.