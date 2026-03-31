Ernährung
Eier-Konsum in Deutschland erreicht neuen Höchststand

Nicht nur bunt eingefärbt zu Ostern: Die Menschen in Deutschland essen im Schnitt 252 Eier pro Kopf im Jahr - und damit so viele wie lange nicht. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

    Bunte Ostereier im Eierkarton
    Nicht nur zu Ostern essen die Deutschen so viele Eier wie nie. (picture alliance / imageBROKER / Dietmar Plewka)
    2015 lag der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch noch bei 228 Eiern. Im vergangenen Jahr legten Hennen auf deutschen Höfen rund 13,7 Milliarden Eier und damit 16 Prozent mehr als vor zehn Jahren.
    Dem gegenüber stehen rund 5,4 Milliarden Eier, die aus dem Ausland importiert wurden. 69 Prozent der importierten Eier stammen aus den Niederlanden. Weitere wichtige Lieferländer waren im vergangenen Jahr Polen (15,9 Prozent) und Belgien (3,5 Prozent). Die Importmenge ist seit Jahren rückläufig.
    Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.