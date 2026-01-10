Nach 25 Jahren Verhandlungen
"Ein echter Meilenstein": Wirtschaftsverbände freuen sich über Zustimmung zum Mercosur-Abkommen mit Südamerika

Deutsche Wirtschaftsverbände haben die Zustimmung der EU-Staaten zum Mercosur-Abkommen begrüßt.

    Container stehen im Duisburger Hafen am Kai: Im Containerterminal Logport 2 werden Güter von der Schiene auf Binnenschiffe umgeschlagen. Links im Bild ist ein Fluss zu sehen, auf dem ein Schiff fährt.
    Die deutsche Wirtschaft erhofft sich neue Absatzmärkte. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)
    Der Großhandelsverband BGA sprach von einem echten Meilenstein, besonders in diesen Zeiten. Schrittweise würden nun 91 Prozent der EU-Exporte in die südamerikanischen Staaten zollfrei gestellt, sagte BGA-Präsident Jandura. Weitere Abkommen müssten jetzt folgen. Der Indien-Besuch von Kanzler Merz nächste Woche passe perfekt.
    Die Deutsche Industrie- und Handelskammer betonte, man sei darauf angewiesen, neue Märkte zu erschließen. Die DIHK sieht zudem ein wichtiges Signal an die USA und China: Europa sichere sich seinen Platz im globalen Handel – und zwar durch Marktöffnung, nicht durch Protektion. Ähnlich äußerte sich der europäische Automobilverband ACEA.
    Kritik kam von Landwirtschaftsverbänden. Sie befürchten Nachteile durch billigere Importe.
    Die EU-Staaten hatten dem Vertrag mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay am Freitag mehrheitlich zugestimmt. Kommissionspräsidentin von der Leyen will den Vertrag in Kürze in Paraguay unterzeichnen. Das EU-Parlament muss dem Abkommen noch zustimmen, was als wahrscheinlich gilt.
    Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.