Nach 25 Jahren Verhandlungen

Der Großhandelsverband BGA sprach von einem echten Meilenstein, besonders in diesen Zeiten. Schrittweise würden nun 91 Prozent der EU-Exporte in die südamerikanischen Staaten zollfrei gestellt, sagte BGA-Präsident Jandura. Weitere Abkommen müssten jetzt folgen. Der Indien-Besuch von Kanzler Merz nächste Woche passe perfekt.
Die Deutsche Industrie- und Handelskammer betonte, man sei darauf angewiesen, neue Märkte zu erschließen. Die DIHK sieht zudem ein wichtiges Signal an die USA und China: Europa sichere sich seinen Platz im globalen Handel – und zwar durch Marktöffnung, nicht durch Protektion. Ähnlich äußerte sich der europäische Automobilverband ACEA.
Kritik kam von Landwirtschaftsverbänden. Sie befürchten Nachteile durch billigere Importe.
Die EU-Staaten hatten dem Vertrag mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay am Freitag mehrheitlich zugestimmt. Kommissionspräsidentin von der Leyen will den Vertrag in Kürze in Paraguay unterzeichnen. Das EU-Parlament muss dem Abkommen noch zustimmen, was als wahrscheinlich gilt.
