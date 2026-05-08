Vatikan
Ein Jahr im Amt: Kardinal Marx lobt politische Haltung von Papst Leo

Der Münchner Kardinal Marx hat die politische Haltung von Papst Leo im ersten Jahr seines Pontifikats gelobt.

    Papst Leo XIV.
    Papst Leo XIV. trat am 8. Mai 2025 sein Amt an (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Maria Grazia Picciarella)
    Der Papst sei frei von nationalen und wirtschaftlichen Interessen und könne gerade deshalb Einfluss auf weltpolitische Fragen nehmen, sagte Marx der Mediengruppe Bayern. Wenn seine Friedensbotschaft auf Kritik von Staatschefs stoße, sei das nicht wirklich eine Überraschung.
    Der US-Amerikaner Robert Prevost wurde vor genau einem Jahr zum Nachfolger von Papst Franziskus gewählt. Wegen wiederholter Kritik an US-Präsident Trump ist die Beziehung zwischen Papst Leo und Washington angespannt. Gestern empfing er im Vatikan US-Außenminister Rubio zu Gesprächen über die Lage im Nahen Osten.
    Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.