Der Minister für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Wilke, lobte den gestiegenen Zuspruch für das Fest "Bad Freienwalde ist bunt". Der Versuch der Einschüchterung habe nicht geklappt. Es dürfe weder Radikalität und Extremismus noch Gewalt gegen Andersdenkende geben, so der SPD-Politiker. Die Polizei sprach von einem Verlauf ohne Störungen.
Im Juni 2025 hatte eine Gruppe teils vermummter Männer eine Kundgebung des Bündnisses "Bad Freienwalde ist bunt" in der Kleinstadt attackiert. Parteien und Initiativen sprachen von einem rechtsextremistischen Angriff. Der Staatsschutz stellte die Ermittlungen allerdings ein.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.