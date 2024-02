Microsoft will KI in Deutschland ausbauen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Gene J. Puskar)

Ähnlich äußerte sich seine Stellvertreterin Neubaur von den Grünen. Die IG Metall in NRW sagte der "Rheinischen Post", die Entscheidung sei eine Bestätigung für die Innovationskraft qualifizierter Arbeit und das deutsche Wirtschafts- und Sozialmodell". Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz, SPD, von einer sehr guten Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland gesprochen.

Microsoft will mehr als drei Milliarden Euro investieren, um den Ausbau von Künstlicher Intelligenz voranzutreiben. Das kündigte Microsoft-Präsident Smith nach einem Gespräch mit Scholz in Berlin an. Investiert wird vor allem in Nordrhein-Westfalen. Der Konzern suche die räumliche Nähe zu Großkunden wie Bayer und RWE, um die Datenlaufzeiten zwischen den Rechenzentren und den Anwendungen möglichst niedrig zu halten, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.