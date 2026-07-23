Regensburg

Mutmaßliche Geiselnahme in Regensburger Bank (picture alliance / dpa / Vifogra MEDIA / Moller-Schuh)

Das Opfer war im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Nach derzeitigen Informationen befinden sich noch mehrere Menschen in der Gewalt eines männlichen Täters. Er sei offenbar mit einem Messer bewaffnet, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Es sei nicht bekannt, ob er noch weitere Waffen bei sich trage. Auch das Motiv des Geiselnehmers ist demnach unklar. Es seien bislang keine Forderungen eingegangen, erklärte die Polizeisprecherin.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Bewohner wurden aufgerufen, den Bereich um die Bankfiliale weiträumig zu meiden.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.