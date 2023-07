Erneute russische Luftangriffe

Seit Tagen greift Russland Kiew vor allem nachts mit Drohnen aus der Luft an. (Jae C. Hong/AP/dpa)

Kiews Bürgermeister Klitschko teilte auf dem Online-Kanal Telegram mit, in der Hauptstadt sei bei Löscharbeiten in einem Apartmenthaus ein Todesopfer gefunden worden. Weitere Menschen seien verletzt worden. Aus anderen Stadtteilen wurden herabfallende Trümmerteile abgeschossener Drohnen gemeldet. Berichte über Explosionen gab es auch in weiteren ukrainischen Regionen, darunter Chmelnyzkyj im Westen, Mykolajiw im Süden und Saporischschja im Südosten.

Derweil entließ Russlands Militärführung offenbar den Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten 58. Armee, Popow. Er selbst erklärte in einer Audiobotschaft, man habe ihn wegen seiner Kritik an einer ineffizienten Gefechtsführung mit zu vielen russischen Todesopfern seines Postens enthoben.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen

Diese Nachricht wurde am 13.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.