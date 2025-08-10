Stärke von 6,1
Ein Toter bei Erdbeben im Westen der Türkei

Im Westen der Türkei ist bei einem Erdbeben ein Mensch ums Leben gekommen

    Menschen stehen auf den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes.
    In der Stadt Sindirgi stürzten einige Gebäude ein. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Bahadir Demirceviren)
    Nach Angaben von Innenminister Yerlikaya wurden mindestens drei weitere Personen verletzt. Bei dem Beben der Stärke 6,1 stürzten in der Stadt Sindirgi einige Gebäude ein. Laut der Katastrophenschutzbehörde Afad war das Beben auch in den Metropolen Istanbul und Izmir zu spüren.
    Durch die Türkei zieht sich die sogenannte Nordanatolische Verwerfung, wo mehrere Kontinentalplatten aufeinandertreffen. Im April hatte sich bereits ein Beben der Stärke 6,2 in der Region um Istanbul ereignet.
    Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.