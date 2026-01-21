Katalonien

Ein Toter bei erneutem Zugunglück in Spanien

Wenige Tage nach dem schweren Zugunglück im Süden Spaniens mit mindestens 42 Todesopfern ist es in dem Land erneut zu einem tödlichen Unfall im Bahnverkehr gekommen. Bei dem Zusammenstoß eines Nahverkehrszuges mit einer zusammengebrochenen Mauer seien ein Mensch getötet und mehrere weitere schwer verletzt worden, erklärte der Sprecher der Feuerwehr der Region Katalonien.