Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den Fahrer des Wagens. Sieben Personen wurden demnach verletzt. Das Fahrzeug explodierte vor dem Eingang eines Hotels des designierten US-Präsidenten Trump. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zur Ursache der Explosion. Der Chef des Tesla-Konzerns, der Milliardär Musk, schrieb allerdings auf seinem Onlinedienst X, in dem Fahrzeug habe sich ein sehr großer Feuerwerkskörper oder eine Bombe befunden. Die Detonation habe nichts mit dem "Cybertruck" selbst zu tun, dies habe eine Auswertung der Telemetriegeräte des Wagens ergeben. Musk hat in der künftigen Regierung Trumps die Rolle eines Sonderberaters inne.

US-Präsident Biden erklärte in Washington, die Ermittler prüften derzeit einen möglichen Zusammenhang der Tat mit dem tödlichen Anschlag in New Orleans am selben Tag