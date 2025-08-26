Israel bombardierte Ziele auf den Golanhöhen (Archivbild). (AFP / JALAA MAREY)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtet, ist bei dem Angriff auf das Dorf Tarnadscha auf den Golanhöhen ein Mann getötet worden. Aus dem syrischen Außenministerium hieß es, rund 60 israelische Soldaten befänden sich derzeit im Süden des Landes. Das Vorgehen sei eine unverhohlene Verletzung der Souveränität Syriens. Details zum Einsatz und zu möglichen Zielpersonen sind derzeit nicht bekannt.

Unterdessen sind israelische Soldaten auch ins Zentrum der Stadt Ramallah im Westjordanland vorgedrungen. Augenzeugen berichten von Zusammenstößen zwischen der Militäreinheit und Einwohnern, wobei auch Schüsse gefallen sein sollen. Nach Angaben des Rettungsdienstes Palästinensischer Roter Halbmond wurden rund 20 Menschen verletzt. Ziel der Razzia sollen Geldwechselunternehmen gewesen sein. Israel hatte einigen Wechselbetrieben vorgeworfen, Geld an Terrororganisationen zu übermitteln.

