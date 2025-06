Die Region Cherson wurde erneut angegriffen (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Kherson Regional Military Administration)

Örtlichen Behörden zufolge wurden zwei weitere Personen verletzt. Ziel der russischen Angriffe waren mehrere Ortschaften in der Region. Der Chef der ukrainischen Armee, Syrskyi, teilte unterdessen mit, es sei gelungen, den Vormarsch russischer Truppen in der Region Sumy zu stoppen. Die Frontlinie habe sich stabilisiert.

Das russische Militär gab an, in der vergangenen Nacht mehr als 50 ukrainische Drohnen zerstört zu haben, die Hälfte von ihnen in der Region Kursk.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.