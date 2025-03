Anschlag in Haifa (Ariel Schalit / AP / dpa / Ariel Schalit)

Die Polizei sprach von einem terroristischen Angriff. Der Täter sei getötet worden. Bei ihm soll es sich um einen 20-jährigen Israeli handeln, der der arabischsprachigen Minderheit der Drusen angehört. Es ist bereits der zweite mutmaßliche Anschlag in Haifa innerhalb einer Woche. Am Donnerstag war ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast. Dabei wurden 13 Menschen verletzt.

Aus dem palästinensischen Gazastreifen meldeten Rettungskräfte zwei Tote nach einem israelischen Angriff. Eine erste Phase der Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas war am Wochenende ausgelaufen. Wie es weitergeht, ist Gegenstand von Vermittlungsbemühungen.

