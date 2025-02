Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Wie die Staatsanwaltschaft in der belgischen Hauptstadt mitteilte, wurden die Schüsse am Abend in der Nähe der U-Bahn-Station Clemenceau abgefeuert. Die Bundespolizei habe die Ermittlungen übernommen. Erst in der vergangenen Woche hatte es in Brüssel vier Schießereien mit einem Todesopfer gegeben.

Der Bürgermeister von Anderlecht sprach im Rundfunksender RTBF von einem "Krieg zwischen Drogengangs", die ihre Reviere verteidigen wollten. Belgien gilt mit seinem Containerhafen Antwerpen als eines der Haupteinfallstore für Kokain und andere Drogen in Europa.

